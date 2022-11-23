شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد يرحل عن الأولمبي بعد الخسارة من نبروه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة النادى الأوليمبي برئاسة ناصر الشاذلي ، رحيل رمضان السيد وتوجيه الشكر له على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وذلك بعد خسارة الفريق الأخيرة أمام نبروه بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري القسم الثاني.

كما قرر مجلس الإدارة أستمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقاد رمضان السيد النادي الأوليمبي هذا الموسم في 7 مباريات وجمع 9 نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات.