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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجات مثيرة فى مظاليم بحرى .. خسارة الأولمبى و طنطا و تعادل المنصورة بالجولة الـسابعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة من مجموعة بحرى و الاسكندرية بدورى القسم الثانى و التي جاءت أبرزها هزيمة الاولمبى أمام نبروه وكذلك فوز دكرنس على طنطا ، وتعادل المنصورة مع بروكسى .
جاءت نتائج المجموعة كالتالى :
الاولمبى 0 / 1 اتحاد نبروه
سبورتنج 2 / 0 المجد السكندرى
كفر الشيخ 3 / 0 الهلال بالضبعة
طنطا 0 / 2 دكرنس
الحمام 3 / 2 بلدية المحلة
أبوقير للاسمدة 1 / 0 المصرى بالسلوم
بايونيرو 1 / 2 الجمهورية بشبين الكوم
المنصورة 1 / 1 بروكسى
بينما تاتى ترتيب المجموعة كالتالى :