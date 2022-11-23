شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجات مثيرة فى مظاليم بحرى .. خسارة الأولمبى و طنطا و تعادل المنصورة بالجولة الـسابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة من مجموعة بحرى و الاسكندرية بدورى القسم الثانى و التي جاءت أبرزها هزيمة الاولمبى أمام نبروه وكذلك فوز دكرنس على طنطا ، وتعادل المنصورة مع بروكسى . جاءت نتائج المجموعة كالتالى : الاولمبى 0 / 1 اتحاد نبروه سبورتنج 2 / 0 المجد السكندرى كفر الشيخ 3 / 0 الهلال بالضبعة طنطا 0 / 2 دكرنس الحمام 3 / 2 بلدية المحلة أبوقير للاسمدة 1 / 0 المصرى بالسلوم بايونيرو 1 / 2 الجمهورية بشبين الكوم المنصورة 1 / 1 بروكسى بينما تاتى ترتيب المجموعة كالتالى :