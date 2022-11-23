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مفاجات مثيرة فى مظاليم بحرى .. خسارة الأولمبى و طنطا و تعادل المنصورة بالجولة الـسابعة

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء   مباريات الجولة السابعة من مجموعة بحرى و الاسكندرية بدورى القسم الثانى   و التي جاءت أبرزها هزيمة الاولمبى أمام نبروه  وكذلك فوز دكرنس على طنطا ، وتعادل المنصورة مع بروكسى .

 جاءت  نتائج المجموعة كالتالى :

الاولمبى 0 / 1 اتحاد نبروه

سبورتنج 2 / 0 المجد السكندرى

 كفر الشيخ 3 / 0 الهلال بالضبعة

طنطا 0 / 2 دكرنس

الحمام 3 / 2 بلدية المحلة

أبوقير للاسمدة 1 / 0 المصرى بالسلوم

بايونيرو 1 / 2 الجمهورية بشبين الكوم

المنصورة 1 / 1 بروكسى

 

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏الإتهادالمصري نتائج دوري القسم الثاني اتحاد نبروه المجموعة الثالثة o الأوليمبي o المجد السكندري الهلال بالضبعة سبورتينج 2 3 KAC دكرنس كفر الشيخ بلدية المحلة 2 2 طنطا 3 المصري بالسلوم 2 الحمام الجمهورية بشبين الكوم أبو قير للأسمدة ج. 2019 بروكسي ورك بایونیرز المنصورة Xsaib TGER ¿we ECVPTRIR PUMA.‏'‏‏

بينما تاتى ترتيب المجموعة كالتالى :

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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