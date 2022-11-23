شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد رجل مباراة بيراميدز و البنك الاهلى بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الاهلى والتي أقيمت على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري .

و حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره البنك الأهلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز أهداف بيراميدز كلا من مصطفى فتحى في الدقيقة 73 و محمود صابر في الدقيقة 75 عقب استغلال الأخطاء الدفاعية للاعبى البنك الاهلى .

بهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط ويحقق أول فوز بالدوري، بينما توقف رصيد فريق البنك الاهلى عند النقطة الـ5 أيضا محتلا المركز الثامن عقب لعب 4 مباريات .