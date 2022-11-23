شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين بيراميدز والبنك الأهلى بالشوط الأول.. وهدف ملغى للسماوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى بيراميدز و البنك الاهلى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق بيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف و رمضان صبحى و مصطفى فتحى بينما فريق البنك الاهلى عن طريق كريم بامبو و رزاق سيسيه.

والغى الحكم إبراهيم نور الدين هدف لفريق بيراميدز أحرزه التونسى فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 15 بداعى التسلل عقب الرجوع الى تقنية الفار .

ويخوض فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي .

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي .

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد -إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي .

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف .

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال كالتالى :

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- إسحاق يعقوبو- أحمد توفيق

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال _ رزاق سيسيه- كريم بامبو

خط الهجوم: ناصر منسي