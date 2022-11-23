شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يعمق جراح أسوان ويفوز عليه 2-1 في الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فيوتشر علي نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما ، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أنتهت بعد قليل على استاد الأهلي وي السلام .
تقدم فريق أسوان أحمد بلحاج من ركلة جزاء في الدقيقة 44 ، ومع بداية الشوط الثاني أحرز أحمد عاطف هدف التعادل لفيوتشر في الدقيقة 46 ، وأحرز الهدف الثاني مهند لاشين في الدقيقة 93 من ركلة جزاء .
ويستمر في أسوان في المركز الأخير بدون رصيد بعد الخسارة في أربع مباريات ، بينما قفز فريق فيوتشر إلي المركز الرابع برصيد 7 نقاط من 3 مباريات .
وجاء تشكيل فيوتشر:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
الدفاع: هشام حافظ - سعد سمير – محمود مرعي – جوناثان نجويم
الوسط: مهند لاشين – كريم وليد – ناصر ماهر
الهجوم: مصطفى البدري – مروان محسن – أيمن صفاقسي
وجاء تشكيل نادي أسوان كالآتي :
في حراسة المرمى:
عمرو حسام
في خط الدفاع:
ميدو مصطفى ،محمد عطوه ، إسلام صلاح ، علي فتحي
في خط الوسط:
رفائيل اياجوا ،احمد خالد ، عماد فتحي
في خط الهجوم:
أحمد بلحاج ، محمد ناجي جدو ، ديلسون كاموني
وتعتبر مباراة فيوتشر وأسوان ، الظهور الأول للمدرب الجديد للفريق الأسواني أيمن الرمادي في بطولة الدوري بعد توليه المسئولية خلفاً لربيع ياسين .