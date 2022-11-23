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فيوتشر يعمق جراح أسوان ويفوز عليه 2-1 في الدوري.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فيوتشر علي نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما ، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الممتاز، والتي أنتهت بعد قليل على استاد الأهلي وي السلام .

تقدم فريق أسوان أحمد بلحاج من ركلة جزاء في الدقيقة 44 ، ومع بداية الشوط الثاني أحرز أحمد عاطف هدف التعادل لفيوتشر في الدقيقة 46 ، وأحرز الهدف الثاني مهند لاشين في الدقيقة 93 من ركلة جزاء .

ويستمر في أسوان في المركز الأخير بدون رصيد بعد الخسارة في أربع مباريات ، بينما قفز فريق فيوتشر إلي المركز الرابع برصيد 7 نقاط من 3 مباريات .

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: هشام حافظ - سعد سمير – محمود مرعي – جوناثان نجويم

الوسط: مهند لاشين – كريم وليد – ناصر ماهر

الهجوم: مصطفى البدري – مروان محسن – أيمن صفاقسي

 

وجاء تشكيل نادي أسوان كالآتي :

في حراسة المرمى:

عمرو حسام

في خط الدفاع:

ميدو مصطفى ،محمد عطوه ، إسلام صلاح ، علي فتحي

في خط الوسط:

رفائيل اياجوا ،احمد خالد ، عماد فتحي

في خط الهجوم:

أحمد بلحاج ، محمد ناجي جدو ، ديلسون كاموني

وتعتبر مباراة فيوتشر وأسوان ، الظهور الأول للمدرب الجديد للفريق الأسواني أيمن الرمادي في بطولة الدوري بعد توليه المسئولية خلفاً لربيع ياسين .

 

 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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