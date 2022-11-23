شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضرب البنك الأهلى بثنائية ويحقق أول فوز في الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره البنك الأهلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز أهداف بيراميدز كلا من مصطفى فتحى في الدقيقة 73 و محمود صابر في الدقيقة 75 عقب استغلال الأخطاء الدفاعية للاعبى البنك الاهلى .

بهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط ويحقق أول فوز بالدوري، بينما توقف رصيد فريق البنك الاهلى عند النقطة الـ5 أيضا محتلا المركز الثامن عقب لعب 4 مباريات .

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين في الشوط الأول حيث ظهرت خطورة فريق بيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف و رمضان صبحى و مصطفى فتحى بينما فريق البنك الاهلى عن طريق كريم بامبو و رزاق سيسيه بينما شهد الشوط الثانى استحواذ من قبل لاعبى الفريق الأزرق بفضل التغييرات التي صنعت الفارق ومكنته من خطف الفوز و تحقيق الثلاث نقاط .

والغى الحكم إبراهيم نور الدين هدف لفريق بيراميدز أحرزه التونسى فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 15 بداعى التسلل عقب الرجوع الى تقنية الفار ثم فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء أشهر الحكم الكارت الاحمر للمدافع أحمد ياسين عقب عرقلة رمضان صبحى لاعب بيراميدز.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي .

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي .

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد -إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي .

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف .

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال كالتالى :

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- إسحاق يعقوبو- أحمد توفيق

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال _ رزاق سيسيه- كريم بامبو

خط الهجوم: ناصر منسي