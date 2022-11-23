شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة خاصة على ركلات الجزاء في مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خاصة للتدريب على تسديد ركلات الجزاء، في نهاية مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة.

وشارك في هذة الفقرة جميع لاعبي الفريق من خلال التسديد على حراس المرمى بالتبادل.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين على الإشراف على هذه الفقرة ومتابعتها بكل دقه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة لتدريب اللاعبين على التصويب على المرمى، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الاربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة.

وأدي لاعبو الفريق فقرة في جزء من الملعب لاتقان التسديد من خارج المنطقة على المرمى من خلال التمرير بين اللاعبين ومن ثم توجيه الكرة نحو مرمى المنافس بالشكل الأمثل.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين على الإشراف على هذه الفقرة وتوجيه تعليمات للاعبين والتركيز معهم على تنفيذ المطلوب بشكل متقن .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.