شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى يعلن موعد انطلاق كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد الدولى لكرة السلة " فيبا " عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم والتى تقام آخر مراحل التأهل لها فبراير المقبل بمصر.

وتقام البطولة فى الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.

وتستضيف مصر المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام فبراير المقبل، ويقع مع مصر فى نفس المجموعة جنوب السودان والكاميرون والكونغو الديمقراطية و السنغال وتونس