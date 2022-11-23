150 ألف كاميرا تراقب أمن المونديال

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وخلال الحركة اليومية في العاصمة القطرية الدوحة، رصدت «مكة» الضبط الأمني للبطولة في آلية دخول مقار السكن للوفود الإعلامية والجماهيرية، وذلك خلال التفتيش الشخصي الدقيق في الدخول، والتحقق من هوية النزيل خلال قراءة الباركود في الدخول والخروج، ولا سيما في الفنادق العائمة والأخرى، التي تحمل نزلاء كثر.كما أن الحالة الأمنية للملاعب تطلب أخذ تصاريح رسمية مسبقة للأدوات والمتعلقات الشخصية التي يقتنيها المشجعون، وغير هم من ممارسي الإعلام واللجان المساندة للدخول بها، إذ لا يمكن إدخال أجهزة الحاسوب المتنقلة وبطاريات الشواحن ورؤسها، وحتى قداحة التدخين إلا بإذن مسبق من الجهات المعنية التي حددتها غرف العمليات للبطولة.
كما لا يسمح للمشجع بعد مسح تذكرة دخوله للمباراة عبر الباركود العودة للملعب مرة أخرى في حال خروجه، كما تدل عليه لافتات وضعها المنظمون عند مداخل الملاعب.
كما أنه لا يسمح بدخول قنينة الماء والمياه الغازية للمدرجات إلا بعد نزع غطائها منها.
وعلى الصعيد الميداني، تم تخصيص معبر للمشاة بمسافات بعيدة، في جميع الطرق المؤدية للملاعب أو في المناطق الحيوية كالسوق التاريخي لقطر «سوق واقف»، إذ إنه لا يسمح للمركبات بالدخول والاقتراب من مناطق الحدث، ومن الطبيعي جدا أن يقطع الأفراد في اليوم الواحد نحو الـ1.800 كلم كحد أدنى في رحلة المشي اليومية، بخلاف رغبته في حضور بعض مباريات المونديال.
وتميزت إدارة الحشود البشرية في البطولة، وبمساندة من المركز الدولي للأمن الرياضي، في إرشاد سالكي الطرق من المشاة بتوجيهات صوتية عبر مكبرات الصوت، أو بالإشارات الضوئية، أو باللافتات التي ترشد إلى الالتزام بالمسارات المخصصة للجماهير.
من أعمال الضبط الأمني للمونديال
- التفتيش الشخصي الدقيق في الدخول
- التحقق من هوية النزيل خلال قراءة الباركود في الدخول والخروج
- الحالة الأمنية للملاعب تطلب أخذ تصاريح رسمية مسبقة للأدوات والمتعلقات الشخصية
- لا يمكن إدخال أجهزة الحاسوب المتنقلة وبطاريات الشواحن ورؤسها إلا بإذن مسبق
- لا يسمح للمشجع بعد مسح تذكرة دخوله للمباراة عبر الباركود العودة للملعب مرة أخرى في حال خروجه
- لا يسمح بدخول قنينة الماء والمياه الغازية للمدرجات إلا بعد نزع غطائها منها.
- تخصيص معبر للمشاة بمسافات بعيدة في جميع الطرق المؤدية للملاعب
- لا يسمح للمركبات بالدخول والاقتراب من مناطق الحدث
- إرشاد سالكي الطرق من المشاة بتوجيهات صوتية عبر مكبرات الصوت، أو بالإشارات الضوئية أو باللافتات
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