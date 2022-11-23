تيم فيكري: الأخضر سبب المتاعب للأرجنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المحلل الأمريكي الجنوبي الشهير تيم فيكري أن الأخضر يستنبط طريقة لعبه من الهلال السعودي.

المنتخب السعودي حقق أولى مفاجآت كأس العالم قطر 2022، أمس، بإسقاط منتخب الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل، في افتتاح مشوارهما بهذه النسخة.

وقال فيكري، خلال تصريحاته لقناة «سكاي سبورتس»: «الأرجنتين كانت قريبة من تحطيم الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية بعدد 36 مباراة متتالية دون هزيمة، وفي ظل بداية مفجعة للمنتخبات الآسيوية في كأس العالم، وعندما استيقظ الأرجنتينيون في السابعة صباحا بتوقيتهم، لم يكن يتوقع أحد أن تؤول المباراة إلى هذه النتيجة، لكن بالنظر لموازين اللعب، هذا ما يجعلها مباراة عظيمة وفوزا مستحقا في النهاية للسعودية».

وأضاف: «هو ليس فوزا بالصدفة لمنتخب مستضعف، هو فوز لمنتخب لعب بشجاعة هائلة، ليس بالتمسك بالكرة والحذر، لكن بقرارهم أن يكونوا سباقين، وأن يسببوا المتاعب للأرجنتين، وفي هذا خطورة كبيرة.

فلقد أحرزت الأرجنتين 3 أهداف، تم احتسابها تسللا في الشوط الأول.

السعودية تمكنت من تعطيل تمريرات الأرجنتين، والتدخل بين لاعبيهم وإحداث المتاعب، ثم الفوز بالمباراة في وقت مبكر من الشوط الثاني، لتكون أحد أعظم النتائج في تاريخ كأس العالم.

لا شك أن الطريقة التي لعبت بها السعودية منحت الأمل لخصوم الأرجنتين المقبلين».

وختم: «لا أدري ما إن كنتم تتذكرون، لكن خلال كأس العالم للأندية هذا العام، تمكن الهلال السعودي بطل آسيا من التصدي لقوة لتشيلسي، أصيب لاعبو تشيلسي بالإرهاق في تلك المباراة، وإذا نظرنا للمنتخب السعودي، سنجد أنه مستنبط إلى حد كبير من طريقة لعب الهلال، ولذلك فإن ثقة لاعبي النادي من صمودهم أمام تشيلسي، في رأيي وضعت السعودية في وضع جيد للغاية».