زلزال ياباني يضرب الألمان.. الساموراي يقلب الطاولة على الماكينات ويخطف فوزا غاليا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق المنتخب الياباني فوزا مستحقا على نظيره الألماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد خليفة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022.

وأحرز إيلكاى جوندجان الهدف الأول لمنتخب ألمانيا، من ضربة جزاء في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى عادل ريتسو دوان، النتيجة لمنتبخ اليابان في الدقيقة 75 ، ثم أضاف تاكوما أسانو ، الهدف الثاني للساموراي في شباك ألمانيا في الدقيقة 83.

وبدأت ألمانيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : مانويل نوير.

الدفاع: روديجر ، ديفيد راوم، نيكو شلوتربيك، نيكلاس زوله.

الوسط: جوندجان، كميتش، سيرجي جنابري ، توماس مولر.

الهجوم: كاى هافيرتز ، جمال موسيالا.

فيما جاء تشكيل منتخب اليابان كتالي:

حراسة المرمى : جوندا.

الدفاع: ساكاى، يوشيدا، ايتاكورا، نافلتومو.

الوسط: إيندو، تاناكا، مينامينو، كامادا، كوبو.

الهجوم: ماييدا.