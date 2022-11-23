شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد فاركو بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

جاءت المباراة متوسطة من قبل الفريقين ولم تشهد خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وأعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : جابر كامل _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري.

خط الوسط : أحمد البحراوي _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ زياد طلبة

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من :

محمود السيد _ شكري نجيب _ أحمد عوض _ أحمد فؤاد _ محمود عماد _ عزمي غوما _ مروان مجدي _ علي بهيج _ عبدالناصر دي ماريا.

فيما أعلن الأسباني جاريدو المدير الفني للاسماعيلي عن تشكيل الفريق والذي جاء كالتالي ..

حارس مرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي

خط الوسط : محمد مخلوف – عماد حمدي – عمر الوحش

أمامهم : أحمد مدبولي – محمد عبد السميع

خط الهجوم : حازم مرسي

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم – محمد نصر – كريم عرفات – محمد حسن – مصطفى فارس – صالح جمعه – محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي – باسم مرسي