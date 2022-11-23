شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة: سعداء بنتيجة المباراة "غير المتوقعة" أمام ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير اليابان بالقاهرة عن سعادته لفوز منتخب بلاده في المباراة أمام المنتخب الألماني في إطار مباريات كأس العالم 2022 المقام في قطر.

وقال في تصريح خاص لـ الخليج 365 "نحن بالطبع سعداء للغاية بالنتيجة غير المتوقعة. لقد كانت مباراة جيدة للغاية وأود أن أهنئ كلا الفريقين على هذه المباراة الجيدة."

ويعد فوز المنتخب الياباني على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء مفاجأة كبيرة.