شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. متولي يواصل التأهيل وكولر يركز على الجمل الخططية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر.

وشهد المران استمرار تأهيلمحمود متولي فيما انتظم حمدي فتحي في جزء من التدريبات الجماعية، فيما ركز مارسيل كولر المدير الفني على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

وعقد السويسري، مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبي قبل أداء اللاعبين فقرات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وخاض حراس الفريق مرانا قويا تحت قيادة ميشيل يانكون، وشهد مران اليوم تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والخططية، وأجرى بعد ذلك الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين، في إطار تجهيز الجميع للمباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام.



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