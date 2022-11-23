شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يشارك في مران الزمالك استعدادا لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت تدريبات ألفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التى أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة حسام عبدالمجيد مدافع الأبيض، عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي فى معسكر نوفمبر الجاري وخوض مواجهتين وديتين أمام منتخب المغرب.

وشارك حسام عبد المجيد مدافع ألفريق فى التدريبات الجماعية بصحبة زملائه في ألفقرات التأهيلية والبدنية بالإضافة إلى ألفقرة ألفنية استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة فى كأس مصر.

كما انتظم حسام أشرف ومحمد طارق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في كأس مصر.

يأتي ذلك عقب عودتهما من معسكر منتخب مصر الأولمبي الأخير خلال شهر نوفمبر الجاري، وبعد المشاركة مع فريق 2001 ببطولة الجمهورية للناشئين.

وأدى الثنائي حسام أشرف ومحمد طارق التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بصحبة زملائهم بالفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة .

وقام الجهاز الفني للفريق بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام المصري البورسعيدي في كأس مصر . وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيل متنوعة باستخدام بعض الأدوات التأهيلية المخصصة في فترة زمنية قصيرة. وقاد هذه الفقرة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، وذلك تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود وروي أجواش المدربين المساعدين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.‏