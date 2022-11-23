شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود تشكيل فيوتشر أمام أسوان في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني الجديد لفيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة أسوان في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق بعد قليل على استاد الأهلي وي السلام .

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: هشام حافظ - سعد سمير – محمود مرعي – جوناثان نجويم

الوسط: مهند لاشين – كريم وليد – ناصر ماهر

الهجوم: مصطفى البدري – مروان محسن – أيمن صفاقسي