شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في كأس مصر.

ووصل سامسون أكينيولا إلى القاهرة قادما من بلاده خلال الساعات القليلة الماضية.

وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية برفقة باقي لاعبي الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.