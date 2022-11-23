شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادي يعلن تشكيل أسوان لمواجهة فيوتشر في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادي المدير الفني الجديد لأسوان عن تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر إف سي في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق بعد قليل على استاد الأهلي وي السلام .وجاء تشكيل نادي أسوان كالآتي :

في حراسة المرمى:

عمرو حسام

في خط الدفاع:

ميدو مصطفى ،محمد عطوه ، إسلام صلاح ، علي فتحي

في خط الوسط:

رفائيل اياجوا ،احمد خالد ، عماد فتحي

في خط الهجوم:

أحمد بلحاج ، محمد ناجي جدو ، ديلسون كاموني

وتعتبر مباراة فيوتشر وأسوان ، الظهور الأول للمدرب الجديد للفريق الأسواني أيمن الرمادي في بطولة الدوري بعد توليه المسئولية خلفاً لربيع ياسين .