شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى وكريم بامبو يقودان تشكيل البنك الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكره الاول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق في مواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- إسحاق يعقوبو- أحمد توفيق

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال _ رزاق سيسيه- كريم بامبو

خط الهجوم: ناصر منسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

محمود الزنفلي- أسامة ابراهيم- محمود سيد- عاصم صلاح- احمد سعيد- أمير مدحت- إسلام جابر- موسي دياوارا- أسامة فيصل