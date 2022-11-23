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ناصر منسى وكريم بامبو يقودان تشكيل البنك الأهلى أمام بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكره الاول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق في مواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الممتاز . 

 

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

 

حراسة المرمي: محمد أبو جبل 

 

خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- إسحاق يعقوبو- أحمد توفيق

 

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال _ رزاق سيسيه- كريم بامبو 

 

خط الهجوم: ناصر منسي 

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 

 

محمود الزنفلي- أسامة ابراهيم- محمود سيد- عاصم صلاح- احمد سعيد- أمير مدحت- إسلام جابر- موسي دياوارا- أسامة فيصل

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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