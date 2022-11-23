شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى وكريم بامبو يقودان تشكيل البنك الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكره الاول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق في مواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .
وجاء التشكيل علي النحو التالي:
حراسة المرمي: محمد أبو جبل
خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- إسحاق يعقوبو- أحمد توفيق
خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال _ رزاق سيسيه- كريم بامبو
خط الهجوم: ناصر منسي
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
محمود الزنفلي- أسامة ابراهيم- محمود سيد- عاصم صلاح- احمد سعيد- أمير مدحت- إسلام جابر- موسي دياوارا- أسامة فيصل