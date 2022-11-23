شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلي وفاركو قبل لقاء الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"
خط الدفاع : جابر كامل _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري.
خط الوسط : أحمد البحراوي _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.
خط الهجوم : رزقي حمرون _ زياد طلبة
وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من :
محمود السيد _ شكري نجيب _ أحمد عوض _ أحمد فؤاد _ محمود عماد _ عزمي غوما _ مروان مجدي _ علي بهيج _ عبدالناصر دي ماريا.
فيما أعلن الأسباني جاريدو المدير الفني للاسماعيلي عن تشكيل الفريق والذي جاء كالتالي ..
حارس مرمى : محمد فوزي
خط الدفاع : محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي
خط الوسط : محمد مخلوف – عماد حمدي – عمر الوحش
أمامهم : أحمد مدبولي – محمد عبد السميع
خط الهجوم : حازم مرسي
ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم – محمد نصر – كريم عرفات – محمد حسن – مصطفى فارس – صالح جمعه – محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي – باسم مرسي