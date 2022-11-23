تشكيل الإسماعيلي وفاركو قبل لقاء الدوري الممتاز

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من :

وجاء التشكيل على النحو التالي:

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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محمد العمدة

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