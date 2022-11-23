7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23/11/2022 ، العديد من الاخبار الرياضة والتي جاء في مقدمتها ، تدريبات بدنية خاصة لدونجا لتجهيزه لمباريات الزمالك بالدورى، و6 مرشحين على رئاسة نادى سموحة فى انتخابات الجمعة، ومصر تستضيف المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة.