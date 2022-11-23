7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23/11/2022 ، العديد من الاخبار الرياضة والتي جاء في مقدمتها ، تدريبات بدنية خاصة لدونجا لتجهيزه لمباريات الزمالك بالدورى، و6 مرشحين على رئاسة نادى سموحة فى انتخابات الجمعة، ومصر تستضيف المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة.
يخوض نبيل عماد دونجا مدافع وسط الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال الفترة الحالية بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به فور انضمامه لصفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفى الماضى