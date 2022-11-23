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تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار مواجهات الدوري الممتاز ، ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

 

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد -إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي 

 

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود صابر - كريم حافظ - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - دودو الجباس - فخري لاكاي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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