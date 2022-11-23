شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار مواجهات الدوري الممتاز ، ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد -إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود صابر - كريم حافظ - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - دودو الجباس - فخري لاكاي