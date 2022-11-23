شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار مواجهات الدوري الممتاز ، ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد -إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود صابر - كريم حافظ - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - دودو الجباس - فخري لاكاي