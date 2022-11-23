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تدريبات بدنية خاصة لدونجا لتجهيزه لمباريات الزمالك بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يخوض نبيل عماد دونجا مدافع وسط الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال الفترة الحالية بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به فور انضمامه لصفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفى الماضى .

كان نبيل دونجا أصيب في غضروف الركبة فور انضمامه للزمالك قادما من بيراميدز خلال الصيف الماضى ولم يشارك مع الفريق في أي لقاء حتى الآن .

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا برنامج تدريبى خاص للاعب من أجل تجهيزه للفريق خلال مباريات الدورى المقبلة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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