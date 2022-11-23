شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية خاصة لدونجا لتجهيزه لمباريات الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نبيل عماد دونجا مدافع وسط الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال الفترة الحالية بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به فور انضمامه لصفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفى الماضى .

كان نبيل دونجا أصيب في غضروف الركبة فور انضمامه للزمالك قادما من بيراميدز خلال الصيف الماضى ولم يشارك مع الفريق في أي لقاء حتى الآن .

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا برنامج تدريبى خاص للاعب من أجل تجهيزه للفريق خلال مباريات الدورى المقبلة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.