شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية تستضيف بطولة مصر الدولية للسباحة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم السبت المقبل فعاليات بطولة مصر المفتوحة الدولية للسباحة البارالمبية للمسافات القصيرة والتي تنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى بالحمام المغطي بالعاصمة الادارية.

وتستمر فعاليات البطولة علي مدار 4 ايام خلال الفترة من 26 حتي 29 نوفمبر الجاري ، حيث تقام البطولة لجميع الاعاقات الحركية والذهنية والمكفوفين رجال وسيدات طبقا للتصنيف الطبي الدولي والذي صنف الاعاقات الي 14 فئة شملت الاعاقات الحركية الفئات من 1 حتي 10 ثم المكفوفين للفئات من 11 حتي 13 ثم الاعاقات الذهنية فئة 14 ، علما بأن التصنيف الطبي من خلال اعضاء الاتحاد الدولي يبدا اليوم ويستمر علي مدار ثلاثة أيام.

تم تقسيم سباقات البطولة الي 88 سباق واتاحت اللجنة المنظمة للسباح المشاركة في 5 سباقات مختلفة كما اتاحت سباقات المختلط والمتنوع والتتابع .

ويشارك في البطولة 6 دول هي اليابان والمغرب واوزبكستان والهند والعراق وكازاخستان بالاضافة الي مصر ، ويتنافس في البطولة 400 سباح وسباحة .

وتقام هذه البطولة في إطار تنظيم مصر للبطولات البارالمبية العالمية والدولية وتطبيقا مع خطة الدولة لإستضافة مصر الدورة الاولمبية والبارالمبية 2032