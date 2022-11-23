شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباريات اليوم بالجولة الرابعة للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم الأربعاء منافسات الدوري المصري الممتاز بإقامة ثلاثة مباريات قوية، حيث تجمع المواجهة الأولى النادي الإسماعيلي أمام نظيره فاركو، فيما تقام المباراة الثانية بين بيراميدز والبنك الأهلي، وتجمع المواجهة الثالثة نادى فيوتشر وأسوان ، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س:ماذا عن ترتيب جدول الدوري المصري؟

ج: يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من عمر البطولة برصيد 9 نقاط ويليه الاتحاد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بينما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

س: ماهو موعد مباراة الاسماعيلى وفاركو؟

ج: يحل فريق الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على فاركو في الخامسة مساء اليوم الأربعاء في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم والمقرر اقامتها على استاد الإسكندرية.

س: أين تقام مباراة بيراميدز والبنك الاهلى؟

ج: يستقبل فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم الأربعاء في مباراة واعدة بالإثارة والمتعة ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز والمقرر اقامتها على استاد الدفاع الجوي.

س: ماهو موعد مباراة أسوان وفيوتشر ؟

ج: يستدرج فريق فيوتشر نظيره أسوان في الخامسة مساء اليوم الأربعاء نظيره أسوان ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري، والمقرر اقامتها على استاد السلام.

س: ماهى القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.