شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مرشحين على رئاسة نادى سموحة فى انتخابات الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى سموحه أسماء المرشحين الذين لهم حق خوض الانتخابات على مقعد رئاسة النادي خلال الجمعية العمومية المقبلة بعد غد الجمعة الموافق 25 نوفمبر الجارى.

وضمت قائمة المرشحين على رئاسة نادي سموحة 6 أسماء وهم : أحمد الصغير ورفعت مرسى ومحمد فرج عامر ومحمد مجاهد وهانى محمد أمين ووليد عرفات.

وقرر مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، فى اجتماعه الذى أقيم الجمعة الماضى، أن يكون الجمعة المقبل 25 نوفمبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد بعد قرار محكمة القضاء الإدارى بإعادة الانتخابات على منصب رئيس النادى.

وقرر القضاء الإدارى تأجيل الجمعية العمومية لنادى سموحة وإعادة الانتخابات على مقعد رئيس مجلس الإدارة فى جمعية عمومية جديدة.

وأرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابا إلى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، يفيد بإرجاء الجمعية العمومية التى كان مقررا لها الإثنين 14 نوفمبر الجاري، على أن تُعقد الجمعية العمومية الجديدة فى موعد بحد أقصى يوم 25 نوفمبر الجارى، وإدراج بند انتخاب على منصب رئيس مجلس الإدارة بين المرشحين الذين خاضوا الانتخابات على رئيس مجلس الإدارة في الدورة الانتخابية 2021ـ 2025.