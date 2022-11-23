منتخب المغرب يخطف نقطة ثمينة من كرواتيا في أولى مبارياته بالمونديال



اكتفى منتخب المغرب بالتعادل السلبي أمام كرواتيا في ظهوره الأول بكأس العالم 2022 في قطر، وخطف نقطة ثمينة في مشواره نحو المنافسة على بلوغ الدور الثاني في البطولة.



وبملعب البيت وبين الآلاف من المشجعين المغاربة الذين رسموا لوحات مميزة في المدرجات، تعادل "أسود الأطلس" دون أهداف مع كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، في مباراة قليلة الفرص في أولى جولات المجموعة السادسة.



وغابت الفاعلية في بعض المحاولات، وتألق الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لتسديدة نيكولا فلاشيتش، كما سدد لوكا مودريتش فوق العارضة قبل نهاية الشوط الأول.



وكانت أقرب محاولات المغرب في الشوط الثاني، لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تصدى لضربة رأس نصير المزراوي، ثم تسديدة أشرف حكيمي القوية بعد ركلة حرة.



وأبعد لاعب الوسط سفيان لمرابط كرة قبل تجاوز خط المرمى بعد تسديدة منخفضة من المهاجم إيفان بريشيتش.



وشارك المهاجم عبد الرزاق حمد الله، العائد للمباريات الدولية بعد غياب طويل، في الدقائق الأخيرة بدلا من يوسف النصيري غير الموفق، لكن لم تسنح له فرصة لتهديد المرمى.



ورغم التعادل، جاء الأداء المقنع أمام المنتخب الكرواتي ليعزز طموح المنتخب المغربي وجماهيره في التأهل من المجموعة السادسة التي تشهد اليوم أيضا لقاء المنتخب البلجيكي مع نظيره الكندي على ملعب أحمد بن علي في منطقة الريان.



(وكالات)