شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة مع كولر وفقرات بدنية متنوعة استعداداً لذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته، صباح اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب فى كأس مصر.

وعقد السويسرى، مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، محاضرة للاعبى قبل أداء اللاعبين فقرات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وخاض حراس الفريق مرانا قويا تحت قيادة ميشيل يانكون، وشهد مران اليوم تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والخططية، وأجرى بعد ذلك الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين، في إطار تجهيز الجميع للمباريات.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق المقاولون العرب فى كأس مصر والمحدد لها الأحد المقبل على ملعب الأهلى والسلام.