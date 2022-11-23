شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مؤجلات الأهلى والزمالك المتبقية فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى 4 مواجهات مؤجلة لفريقى الزمالك والأهلى فى دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 من ضمنها لقاء القمة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته المؤجلة أمام الأوليمبى غدا الخميس ثم أمام سموحة بعد غد الجمعة، فيما يلتقى الزمالك مع المعادى يوم الثلاثاء المقبل، بينما يلتقى الأهلى مع سموحة الخميس والأوليمبى الجمعة وجزيرة الورد الثلاثاء.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، يوم 5 ديسمبر المقبل فى تمام الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستأنف دورى رجال كرة اليد للمحترفين مجددا يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهات بين كل من البنك الأهلى مع هليوبوليس وجزيرة الورد مع القناة و الطيران مع طلائع الجيش والزهور مع هليوليدو والزمالك مع الشمس والجزيرة مع العبور والأهلى مع سبورتنج والمعادى مع دلفى والأوليمبى مع سموحة.