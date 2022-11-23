شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يحذر عمار حمدى من الالتحامات القوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد أبو عبلة طبيب النادى الأهلى عمار حمدى لاعب خط وسط الفريق من الالتحامات القوية خلال تدريبات المارد الأحمر ضمن المرحلة الأخيرة من تجهيزه للعودة للملاعب بعد فترة غياب طويلة.

وانتظم عمار حمدى فى التدريبات الجماعية للأهلى على ملعب التتش بالجزيرة، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن عمار بدأ العودة تدريجيا للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وأوضح طبيب الأهلى أن عمار انتهى من برنامجه التأهيلى والعلاجى المحدد له بعد جراحة الصليبى، وبدأ المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

وأشار أبو عبلة إلى أن اللاعب يتدرج فى التدريبات الجماعية وفقا لبرنامج خاص محدد لحين جاهزيته للانتظام بشكل رسمى.

ورحب اللاعبون فى بداية المران الجماعى بعودة عمار حمدى للتدريبات الجماعية للمرة الأولى بعد إصابته بالرباط الصليبى.

وتلقى عمار حمدى طعنة الرباط الصليبى التى أبعدته عن الملاعب تسعة أشهر كاملة بحالة من البكاء الهستيرى، لاسيما أن اللاعب كان يستعد لتثبيت أقدامه فى تشكيل الأهلى واستغلال الغيابات العديدة فى صفوف فريقه لاعتماد أوراقه لاعباً متألقاً بالرداء الأحمر.

وتعرض عمار حمدى لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة ‏كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

عمار حمدى كان أحد عناصر منتخب مصر الأولمبى الأساسية، وساهم فى الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى 2019، حيث يعد من اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة، ويُجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب.

وشارك عمار حمدى مع الأهلى في خمس مباريات فقط بواقع 69 دقيقة، فيما شارك مع الاتحاد السكندرى فى 47 لقاء بواقع 3371 دقيقة وسجل 4 أهداف وصنع ستة أهداف أخرى فيما شارك مع طلائع الجيش في 16 مباراة بواقع 1039 دقيقة وشارك مع نادى النصر في 18 مباراة وسجل هدف وصنع مثله في 1023 دقيقة.

وإجمالا شارك عمار حمدى فى 86 مباراة طوال رحلته مع الساحرة المستديرة بإجمالى 5502 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثمانية أهداف أخرى وتوج مع المنتخب الأولمبى بكأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً وشارك مع الفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو.