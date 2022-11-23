شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يقترب من المشاركة أساسيا مع الزمالك أمام المصرى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك من المشاركة مع الفريق فى لقائه المقبل أمام المصرى البورسعيدى بعد تماثله الشفاء نظرا لغياب أحمد فتوح ومحمد عبد الشافى للإصابة حيث يعانى الأول من شرخ فى وجه القدم، بينما يعانى الثانى من رشح في الركبة أبعدته تماما عن التدريبات الجماعية للفريق .

ويلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب يوم السبت المقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر .

واقترب أحمد فتوح من الثماثل للشفاء والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية وعدم الإنضمام لمعسكر المنتخب الأخير والذى واجه فيه منتخب بلجيكا بدولة الكويت ، إلا أن الجهاز الفني فضل عدم الإستعجال مفضلا عدم الإستعانة به في المباراة المقبلة أمام المصرى .

في شأن أخر انتظم أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق بالأمس بعد حصوله على راحة إضافية من الجهاز الفني لمدة 24 ساعة بعد عودته من معسكر المنتخب الوطنى الأخير ، في الوقت الذى انتظم فيه اللاعبون الدوليون الثلاثة عمر جابر وإمام عاشور ومحمد عواد حارس المرمى، فى تدريبات الزمالك أمس الأول .