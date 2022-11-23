أول ظهور لـ ياسر الشهراني بعد إصابته المروعة في مباراة السعودية والأرجنتين

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه نجم المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، رسالة إلى الجماهير، وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة أمس ضد الأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم 2022.

وتعرض الشهراني لإصابة قوية بعد تصادمه بزميله محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، في كرة مشتركة بالدقائق الأخيرة من المباراة، اضطر على إثرها للخروج من الملعب والنقل لأقرب مستشفى لفحصه.

وفي رسالته التي نشرها الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بموقع "تويتر"، قال الشهراني: "السلام عليكم، أحب أطمئنكم أن كل شيء تمام إن شاء الله، والله يعطيكم العافية ودعواتكم لي".

وأضاف: "ومبروك الفوز للسعودية قادة وشعبًا تستاهلوا والله يسهل لهم في الأيام المقبلة".

ومساء الثلاثاء، أعلن المنتخب السعودي في بيان أن حالة المدافع ياسر الشهراني مستقرة بعد تعرضه لإصابة قوية خلال الفوز 2-1 على الأرجنتين في كأس العالم.

وأشار البيان إلى أنه "تم نقل اللاعب ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية (في قطر) نتيجة تعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، حيث كانت حالته مستقرة، وأنه أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، وسيكون تحت الملاحظة خلال الساعات المقبلة".

ولم يكشف المنتخب السعودي عن مزيد من التفاصيل بشأن إصابة الشهراني، إذ أنه من المتوقع أن يغيب عن بقية مباريات السعودية في دور المجموعات على الأقل.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي، متصدر المجموعة الثالثة بثلاث نقاط بعد الجولة الاولى من المباريات، مع نظيره البولندي يوم السبت القادم، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات أمام المكسيك يوم 30 نوفمبر.