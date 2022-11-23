شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم اليوم الأربعاء 23_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا في دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022، في المباراة المقرر إقامتها على ستاد الثمامة.

موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم



ويأتي موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم



وتُذاع مباراة إسبانيا وكوستاريكا على قناتي beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max، الحاصلة على حقوق البث.



ويوجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تضم كلًا من منتخبات ألمانيا، اليابان، بالإضافة إلى منتخب كوستاريكا.

مجموعات كأس العالم كالتالي:



المجموعة الأولي: قطر - هولندا - السنغال - الإكوادور.

المجموعة الثانية: إنجلترا - أمريكا - إيران - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - المكسيك - بولندا - السعودية.

المجموعة الرابعة: فرنسا - الدنمارك - تونس - أستراليا.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - ألمانيا - اليابان - كوستاريكا.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كرواتيا - المغرب - كندا.

المجموعة السابعة: البرازيل - سويسرا - صربيا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - أوروجواي - كوريا الجنوبية - غانا.