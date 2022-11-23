شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم اليوم الأربعاء 23_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول موعد مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم، حيث تنطلق المباراة في اليوم الرابع منذ انطلاق البطولة لأول مرة في دولة عربية.

موعد مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022



ويأتي موعد مباراة اليابان وألمانيا في الثالثة عصرًا من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم



وتُذاع مباراة اليابان وألمانيا على قناتي beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max، الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة المونديال.



وفي بيان رسمي أعلن الاتحاد الألماني غياب يروي ساني، حيث قال: سيغيب ساني عن المشاركة مع منتخب ألمانيا في مباراته أمام اليابان، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، موضحًا أن غياب لاعب بايرن ميونخ عن المشاركة مع منتخب بلاده في مباراة اليابان، يأتي بسبب إصابته على مستوى الركبة.



وفي التاريخ تجدر الإشارة إلى أن منتخب ألمانيا حامل لقب مونديال 2014، قد ودع منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018، من دور المجموعات، بعدما حل في المركز الثالث ضمن جدول ترتيب المجموعة.