شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم اليوم الأربعاء 23_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستقبل استاد أحمد بن علي، ختام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات للمجموعة السادسة من كأس العالم 2022، والتي تجمع بين بلجيكا وكندا.

ويشارك المنتخب البلجيكي في المجموعة السادسة برفقة، المغرب، كرواتيا، بالإضافة إلى منتخب كندا.

المنتخب البلجيكي يعد واحد من أقوى المنتخبات المرشحة للبطولة، خاصة مع امتلاكه مجموعة قوية من اللاعبين، وبعد المستوى الذي ظهر به في المونديال، يريد الجيل الحالي تحقيق الإنجاز ومواصلة حلمهم في معانقة اللقب في نهاية السباق.

ما هو موعد مباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم 2022؟



موعد مباراة بلجيكا وكندا في الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال، هو اليوم الأربعاء 23 نوفمبر، على استاد أحمد بن علي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت قطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم 2022؟



تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة بلجيكا وكندا على شاشتها.