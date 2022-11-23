شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم اليوم الأربعاء 23_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقام مباراة المغرب وكرواتيا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022،اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، على ستاد البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت المغرب، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022



تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.



كما أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة المغرب وكرواتيا عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

وأسندت مجموعة قنوات الكاس الإماراتية لكل من سمير المعيرفى إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا، على قناة الكاس إكسترا تو، بينما أسندت لخالد الحدى إذاعة المباراة على قناة الكاس سبورت إتش دى ماكس.. فى المقابل أسندت مجموعة قنوات بى إن سبورت إذاعة المباراة على قناة بى إن سبورت وان إتش دى وتو ماكس إلى جواد بدة.