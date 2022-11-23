شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات قوية فى الجولة الـ7 للمجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة السابعة بدورى القسم الثانى اليوم بإقامة مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أندية بحرى والإسكندرية في مواجهات غاية في القوة والندية نظرا لتقارب المستوى الفني بين كافة الفرق .

فعلى ملعبه يستضيف المنصورة المتصدر برصيد 12 نقطة نظيره بروكسى ورك الصاعد حديثا للقسم الثانى والذى يحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط والذى يمتلك كتيبة من اللاعبين أصحاب الخبرات في مواجهة صعبة ، بينما تستكمل باقى مباريات المجموعة على النحو التالى :-

طنطا – دكرنس كفر الشيخ – الهلال الأوليمبى – نبروه الحمام – بلدية المحلة أبو قير للأسمدة – المصرى بالسلومسبورتنج – المجد السكندرى بايونيرز – جمهورية شبين