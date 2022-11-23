شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يبحث عن وديات قبل مواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني لفريق حرس الحدود عن مباريات ودية لتجهيز الفريق قبل مواجهة بيراميدز بالدوري والمقرر لها 30 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويأمل الجهاز الفني للحرس في استغلال تأجيل مباراته مع بيراميدز لتجهيز اللاعبين والاستفادة من المعنويات الكبيرة للفريق بعد التأهل من الدور التمهيدي لكأس الرابطة.

وتأهل فريق حرس الحدود لدور الـ16 من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز المثير على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بالدور التمهيدي للبطولة، على استاد بتروسبورت، وانتهت بعد الوصول لشوطين إضافيين.

تقدم فريق حرس الحدود عن طريق مصطفى جمال من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وتعادل للداخلية اللاعب فانوم ألفريد بالدقيقة 77، قبل أن تأتي تسديدة قوية من مصطفى زيكو من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر فتابعها إيمانويل بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى بالدقيقة 111 من زمن اللقاء.