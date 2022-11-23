شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان جديد.. الكشف تفاصيل إصابة ياسر الشهراني (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا يكشف فيه كافة التفاصيل المتعلقة بالإصابة الكبيرة التي تعرض لها لاعب الأخضر، ياسر الشهراني.

وكان ياسر الشهراني خرج مصابا بعد اصطدامه مع زميله الحارس محمد العويس في إحدى الكرات الهوائية خلال الانتصار التاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وأوضح اتحاد الكرة السعودي أنه بعد نهاية المباراة، تم نقل ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية، من أجل خضوعه للفحوصات اللازمة.

وقال البيان: "تم نقل ياسر الشهراني لمدينة حمد الطبية نتيجة تعرضه لصدام قوي في الرأس والصدر وحالته مستقرة وسيكون تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة يظهر فيها ياسر الشهراني بعد نقله إلى مدينة حمد الطبية، حيث ظهر في حالة معنوية جيدة.

وبات ياسر الشمراني ثاني لاعب سيفتقده المنتخب السعودي خلال مبارياته المقبلة في مونديال قطر بعد سلمان الفرج الذي أصيب هو الآخر ضد الأرجنتين.

يذكر أن تقارير صحفية ذكرت أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أمر بنقل الشمراني وعلاجه في ألمانيا.