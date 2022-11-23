شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد 3 من لاعبيه المصابين قبل موقعة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلي جهود ثلاثة لاعبيه من قائمة لاعبيه المصابين خلال الفترة الماضية، بعد تعافي كلا من محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وعمار حمدي وانتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

وشارك محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، حيث أوضح الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن عبد المنعم، شارك في التدريبات الجماعية بداية من اليوم مرتديا قناع الوجه الطبي.

فيما انتظم حمدي فتحي، لاعب الأهلي، في جزء من التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حالة حمدي فتحي الطبية مطمئنة بعد تنفيذه البرنامج التأهيلي والعلاجي المحدد له.

كما انتظم عمار حمدي، لاعب الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستمر الثنائي محمود متولي وأيمن أشرف في التأهيل، حيث لم يتحدد موعد انتظام متولي في التدريبات الجماعية، بينما يحتاج أشرف إلى أسبوع في التأهيل قبل الانتظام في المران الجماعي. وسبق واستعاد الأهلي جهود أكثر من لاعب مصاب خلال الأيام الماضية مثل عمرو السولية واليو ديانج ورامي ربيعة.