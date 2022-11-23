شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح القيد للقسم الرابع والكرة الشاطئية فى الأسبوع الأول من ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، فتح باب القيد لأندية القسم الرابع وأندية الكرة الشاطئية فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل. وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2021_ 2022 ستقام بدون حضور جماهيرى. وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر لموسم 2022/2021 على النحو التالى: السبت 26 نوفمبر 2022 الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب فى الخامسة مساءً. الأحد 27 نوفمبر 2022 الأهلي مع المقاولون العرب باستاد السلام فى الخامسة مساءً. البنك الأهلي مع بيراميدز باستاد القاهرة فى الخامسة مساءً.