شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس استبعاد حمدي فتحي من مواجهة الأهلي والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر استبعاد حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق من المشاركة في مباراة المقاولون العرب بكأس مصر المقرر لها الاحد المقبل لمنحه فرصة أطول للتخلص من الإصابة.

ويؤدي حمدي فتحي برنامجا بدنيا وتأهيليا منفرد بعد إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية وذلك أثناء مشاركته في معسكر المنتخب الوطني.

ويرى كولر أن تعافى الثنائى عمرو السولية وأليو ديانج لاعبا الفريق من الإصابة يمنحه فرصة للإعتماد عليهم بشكل أساسى وعدم التعجل في إستعادة جهود حمدى فتحى .

لعب حمدى فتحى 119 مباراة مع الاهلى بكل البطولات، بإجمالى 8840 دقيقة، وسجل 11 هدفا وصنع خمسة أخرى، وتلقى 19 كارت أصفر ونال كارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقي مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرة بجانب الدورى مرتين.