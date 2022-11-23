الطلائع يخوض مرانا على فترة واحدة اليوم بمعسكر القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف مران على فترة واحدة اليوم الأربعاء بمعسكر القاهرة للنزول بالحمل البدنى في ظل إقتراب عودة مشاركة الفريق في المنافسات المحلية ضمن خطة تصحيح مسار الفريق فى ظل القيادة الفنية الجديدة.

وأعلن نادى طلائع الجيش، بشكل رسمى، التعاقد مع محمد يوسف لتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال، الذى تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 3-1.

ودخل فريق طلائع الجيش المعسكر السبت الماضى وخاض ودية مع الداخلية عصر الأحد الماضى وخسرها بهدفين مقابل هدف، فيما واجه الاتحاد السكندرى مساء الجمعة وفاز عليه بهدفين دون رد ثم فاز على حرس الحدود بهدفين دون رد عصر الاحد ثم تعادل سلبياً مع سيراميكا مساء الاثنين.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل