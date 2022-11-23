شكرا لقرائتكم خبر عن اكينولا يصل القاهرة وينضم لتدريبات الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البنيني سامسون اكينولا مهاجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، إلي القاهرة، بعدما تعذر وصوله في الأيام الماضية بسبب أزمة في جواز سفره.

وعاد اكينولا إلي القاهرة، ومن المنتظر أن ينتظم في تدريبات فريقه اليوم، الأربعاء، تحت قيادة روي أجواش، في ظل غياب المدير الفني جوسفالدو فيريرا الذي عاد إلي بلاده بسبب وفاة نجل زوجته.

وسيغيب المدير الفني للفريق الأبيض عن مباراة المصري المقبلة في كأس مصر، على أن يتولى روي أجواش مساعد فيريرا إدارة المباراة رفقة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.