شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الإسماعيلى من مباراة فاركو يحصلون على راحة اليوم من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح محمد حسيب المدير الفني لفريق الناشئين مواليد 2005 بالاسماعيلى، اللاعبين المستبعدين من مواجهة فاركو على راحة اليوم الأربعاء من التدريبات.

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الأسباني خوان جاريدو، تكليف محمد حسيب المدير الفني لفريق الناشئين مواليد 2005 بتدريب اللاعبين المستبعدين من معسكر الإسكندرية.

ووضع المدرب الاسباني للإسماعيلى برنامج خاص للاعبيه يومي الإثنين والثلاثاء على أن يحصلوا على راحة سلبية لمدة يوم بعدها لحين العودة من الإسكندرية.

ودخل الإسماعيلي معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة بالإسكندرية لمواجهة فاركو اليوم الأربعاء المقبل فى رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز بعدما ضم 23 لاعبًا.

واستبعد الإسماعيلي من قائمة مباراة فاركو عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة وهم: عبد الله جمال وحمدي النقاز ونور الدين الزموري وإياد العسقلاني ومحمد عمار وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد بن خماسة وعمر الساعي ومحمود الشبراوي وفراس شواط ومروان حمدي وعبد القادر كوليبالي وأبو بكر حمزه الجمل وخالد النبريصي.