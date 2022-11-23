«ليس مصادفة» .. أسامة نقلي: الفوز ضد الأرجنتين جاء نتيجة جهد وتخطيط سنوات

الشارقة - اميمة ياسر - عبر أسامة نقلي السفير السعودي في مصر، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة عن سعادته البالغة بعد فوز المنتخب على حساب منتخب الأرجنتين، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في دور المجموعات بكأس العالم.

وقال نقلي : "الفوز ضد الأرجنتين جاء نتيجة جهد وتخطيط سنوات، وليس محل صدفة".

وتابع السفير السعودي في مصر: "نسعى لتحقيق مستويات جيدة في باقي مباريات المونديال".

فوزاً تاريخياً

خطف منتخب السعودية فوزاً تاريخياً من أنياب نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي الهدف الأول للتانجو في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى.

ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي وعربى يفوز على الأرجنتين في كأس العالم ويسجل هدفين في مباراة واحدة في التاريخ، بعدما حول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين في 5 دقائق فقط ، مع بداية الشوط الثاني.