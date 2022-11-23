شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد فسخ عقد كريستيانو رونالدو.. مانشستر يونايتد للبيع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت عائلة جلايزر الأمريكية المالكة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وضعها فكرة بيع النادي ضمن خططها، بعد 17 عاما من الاستحواذ عليه.

جاء ذلك الأمر بعد ساعات قليلة من خروج تقارير صحفية بريطانية، تفيد بأن الملاك يريدون بيع مانشستر يونايتد، بشكل كامل أو جزئي، وربما يشمل ذلك شراكة استراتيجية مع أطراف ثالثة.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي قال خلاله: "تم اتخاذ هذه الخطوة لتعزيز النمو المستقبلي للنادي، لتتماشى مع المصلحة العامة، للاستفادة من التطور سواء على المستوى الفني أو التجاري".

وأضاف البيان: "سينظر مجلس الإدارة إلى جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع والمعاملات الأخرى التي تشمل الشراكة، وسيشمل ذلك تقييم العديد من المبادرات لتعزيز النادي".

وأوضح البيان: "الخطة الجديدة ستشمل تطوير الاستاد والبنية التحتية، وتوسيع العمليات التجارية للنادي على نطاق عالمي، كل في سياق تعزيز النجاح طويل الأجل لجميع منافسات كرة القدم سواء رجال ونساء وأكاديمية، وتحقيق الفوائد للجماهير وأصحاب المصلحة الآخرين".

وقال الرئيسان التنفيذيان أفرام وجويل جليزر: "تعتمد قوة مانشستر يونايتد على شغف وولاء جمهورنا العالمي الذي يضم 1.1 مليار متابع، نحن نسعى لمواصلة تطوير النادي والنظر إلى المصلحة العامة".

يذكر أن هذا البيان جاء بعد ساعات قليلة من إعلان مانشستر يونايتد، فسخ عقد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نتيجة تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها النادي والإدارة.