«عايزين بيرة .. عايزين بيرة» .. الفيفا يصدر عقوبة صارمة ضد منتخب الإكوادور

الشارقة - اميمة ياسر - اتخد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإكوادوري، بسبب "الهتافات المسيئة" التي صدرت عن مشجعي المنتخب، الأحد، خلال افتتاح كأس العالم التي خرج منها فائزا على قطر بهدفين.

ولم يحدد الفيفا طبيعة الهتافات، لكنه أشار إلى أنها اعتمدت على المادة 13 من قانونه التأديبي.

ويعاقب الفيفا على مثل هذه الأفعال بـ"إيقاف 10 مباريات" عندما يتعلق الأمر بلاعب أو مسؤول، وغرامة "لا تقل عن 20 ألف فرنك سويسري" (20400 يورو) ومباراة من دون جمهور عندما تستهدف اتحادا.

ويعد هذا الإجراء التأديبي الأول في المونديال، الذي يختتم في 18 ديسمبر المقبل.

نريد بيرة

وكان مشجعو المنتخب الإكوادوري قد طالبوا بتوفير الجعة لهم خلال الشوط الأول للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أمام نظيره القطري (2-0) مساء يوم الأحد، على ملعب "البيت".

وهتف بعض مشجعي منتخب الإكوادور في المدرجات، بعبارة "Queremos cerveza!" – وتعني "نريد بيرة!" باللغة الإسبانية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة الماضي، حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022، بعد "مناقشات" مع الدولة المضيفة.

ولم يشر الـ"فيفا" إلى السبب وراء هذا القرار المفاجئ، لافتا في بيانه إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصورا فقط بمناطق المشجعين مع "إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر".

وفي وقت سابق، قال السويسري جياني إنفانتينو، الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن المشجعين بإمكانهم الاستغناء عن البيرة في ملاعب كأس العالم 2022.