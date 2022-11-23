شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى المصري اليوم الأربعاء 23 - 11 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم الأربعاء منافسات الدوري المصري الممتاز بإقامة ثلاثة مباريات قوية، حيث تجمع المواجهة الأولى النادي الإسماعيلي أمام نظيره فاركو، فيما تقام المباراة الثانية بين بيراميدز والبنك الأهلي، وتجمع المواجهة الثالثة نادى فيوتشر وأسوان.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من عمر البطولة برصيد 9 نقاط ويليه الاتحاد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بينما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

في المباراة الأولى يحل فريق الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على فاركو في الخامسة مساء اليوم الأربعاء في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم والمقرر اقامتها على استاد الإسكندرية.

في لقاء آخر، يستقبل فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم الأربعاء في مباراة واعدة بالإثارة والمتعة ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز والمقرر اقامتها على استاد الدفاع الجوي.

في اللقاء الثالث، يستدرج فريق فيوتشر نظيره أسوان في الخامسة مساء اليوم الأربعاء نظيره أسوان ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري، والمقرر اقامتها على استاد السلام.