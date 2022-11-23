مصر تتصدر التصنيف الدولى لسلاح السيف وسيف المبارزة للناشئين

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القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخبا مصر للناشئين لسلاحي السيف وسيف المبارزة التصنيف الدولي للفرق الذى أصدره اليوم الاتحاد الدولي للسلاح، في سابقة هى الأولى يتصدر فريقان مصريان للتصنيف الدولى.

وجاء المنتخب المصري لسلاح السيف في المركز الأول في التصنيف الدولي للناشئين (-20 سنة) برصيد 272.000 نقطة، متفوقًا على منتخب أوزباكستان الذي جاء في المركز الثاني ومنتخب إيطاليا الذي حل ثالثًا.

وأيضًا تصدر المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة التصنيف الدولي للناشئين برصيد 384.000 نقطة متفوقًا على المنتخب السويسري الذي حل ثانيًا، والمنتخب الأمريكي الذي جاء في المركز الثالث.

ويعد تصدر مصر للتصنيف الدولي نتيجة طبيعية للانجازات التي يحققها الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني.

وقد توج مؤخرًا المنتخب المصري لناشئي سلاح السيف بقيادة المدير الفني شريف البكري، بالميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم لسلاح السيف تحت 20 سنة التي أقيمت بتونس يومي 19 و 20 نوفمبر.

وأحرز منتخبنا الوطني الميدالية الذهبية عقب الفوز على منتخب أوزبكستان المصنف الأول عالميًا قبل المباراة، بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 45-44.

كما توج في نفس البطولة أحمد هشام بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي، كما حصل أدهم معتز على المركز الثامن، وجاء زياد نوفل في المركز التاسع وإياد معروف في المركز ال 18.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري لناشئي سلاح سيف المبارزة يتكون من لاعبي الفريق الأول الذين شاركوا مؤخرًا في بطولة كأس العالم للكبار بسويسرا تحت قيادة المدير الفني سيد سامي، وضمت قائمة المنتخب المصري 6 لاعبين هم: أحمد السيد ومحمد السيد ومحمود السيد وأحمد السكري ومحمد ياسين ومحمود محسن.